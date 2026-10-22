விஜயதசமி ஊர்வலம் ரத்து நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை

ADDED : அக் 22, 2026 08:06 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் விஜயதசமி அம்மன் ஊர்வலம் ரத்து செய்து 300 ஆண்டு மரபை மீறியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என ராஜா குமரன் சேதுபதி மகன் நாகேந்திர சேதுபதி தெரிவித்துள்ளார்.
ராமநாதபுரத்தில் அவர் கூறியதாவது: ராமநாதபுரம் அரண்மனை குலதெய்வம் ராஜேஸ்வரி அம்மன் கோயில் 10நாள் நவராத்திரி விழா சிறப்பாக நடந்தது. சமஸ்தானத்தில் எங்களது உரிமை பிரச்னை காரணமாக போலீசாரிடம் பேசிய பிறகு, கடைசிநாள்(அக்.20) இரவு விஜயதசமி அம்புவிடும் நிகழ்ச்சியின்போது அர்ச்சகர் தீபாராதனை காட்டியபிறகு அம்மன் புறப்பாடு நடத்த முடிவு செய்தோம்.
தீபாராதனை முடிந்ததும் எனது அத்தை (ராணி ராஜேஸ்வரி நாச்சியார்), அவரது குடும்பத்தினருக்கு மட்டும் தீபாராதனை எடுத்துகொண்டனர். எங்களுக்கு தீபாராதனை காட்ட மறுத்ததால் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. போலீசார் கூறியதன்பேரில் நாங்கள் வெளியே வந்துவிட்டோம். ஆனால் ஊர்வலம் நடத்தாமல் அரண்மனை வளாகத்தை பூட்டி உள்ளே அம்புவிடும் நிகழ்ச்சியை நடத்தியதால் பக்தர்கள் வேதனை அடைந்துள்ளனர். 300 ஆண்டு பாரம்பரியத்தை மீறியது வருத்தமாக உள்ளது. இதற்கு காரணமானவர்கள் மீது அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சமஸ்தானத்தில் எங்களுக்குரிய மரியாதையை கேட்கிறோம். அதை தரமறுப்பதால் நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளோம் என்றார்.
உடன் இருந்த குமரன்சேதுபதி மனைவி லட்சுமிநாச்சியார் கூறுகையில், இந்த சமஸ்தானத்திற்குட்பட்ட திருப்புல்லாணி ஆதிஜெகநாதபெருமாள்கோயில் நகைகள் மாயம் மர்மமாகவே உள்ளது. உத்தரகோசமங்கை வராகி அம்மன்கோயில் உற்ஸவர் சிலை திருட்டு கண்டுபிடிக்கவில்லை. மங்களநாதர்சுவாமி கோயில் கும்பாபிேஷக விழாவிற்கு நன்கொடை வசூலில் முறைகேடு நடந்துள்ளது. இதுதொடர்பாக விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட வேண்டும் என்றார்.