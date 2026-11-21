மீனவர்களுக்கு தனி கூட்டுறவுவங்கி உருவாக்க வலியுறுத்தல்
மீனவர்களுக்கு தனி கூட்டுறவுவங்கி உருவாக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 21, 2026 06:10 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:10 PM
ராமநாதபுரம்:
தனி கூட்டுறவு வங்கி, தனிப் பஞ்சாயத்து அமைக்க வலியுறுத்தி மீனவர்கள் கோரிக்கை ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
உலக மீனவர்கள் தினத்தை முன்னிட்டு ராமநாதபுரம் கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு மாவட்ட மீன்பிடி தொழிலாளர் யூனியன் சார்பில் கோரிக்கை ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் பால்சாமி தலைமை வகித்தார். செயலாளர் ஆனந்த் வரவேற்றார். தொடர்ந்து 17 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர். அதில் விவசாயிகளுக்கு கூட்டுறவு வங்கி இருப்பது போல் மீனவர்களுக்க தனி வங்கி உருவாக்கி குறைந்த வட்டியில் கடன் வழங்க வேண்டும்.
மீனவ கிராமங்களை ஒருங்கிணைத்து தனிப் பஞ்சாயத்து அமைப்பது, மீன்பிடி இடங்களை கடற்கரை மண்டல மேலாண்மை வரைபடத்தில் குறிப்பிடுவது, இயற்கை பேரிடர் காலத்தில் கடலில் காணாமல் போன மீனவர்களை ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு இறந்தவர்களாக கருதி குடும்பத்திற்கு ரூ.50 லட்சம் நிவாரண நிதி வழங்குவது, கடல் அரிப்பால் பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் தடுப்பு சுவர் அமைப்பது, மீன்வளத்துறையில் உள்ள வேலைவாய்ப்புகளில் மீனவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர்.
யூனியன் ஆலோசகர் கிருஷ்ண மூர்த்தி, துணைத் தலைவி அன்னம்மாள், பொருளாளர் மீனா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.–––