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புதுமடம் ரோட்டை சீரமைக்க வலியுறுத்தல்

புதுமடம் ரோட்டை சீரமைக்க வலியுறுத்தல்

UPDATED : அக் 23, 2026 04:41 AM

ADDED : அக் 22, 2026 07:08 PM

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UPDATED : அக் 23, 2026 04:41 AM ADDED : அக் 22, 2026 07:08 PM

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தேவிபட்டினம்: மண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றியம், புதுமடம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட புதுமடம் வடக்கு தெரு, தெற்கு தெரு, இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி செல்லும் ரோடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் ரோடு சேதமடைந்துள்ளது.

கடந்த சில தினங்களாக அப்பகுதியில் மழை பெய்து வரும் நிலையில், சேதமடைந்த ரோட்டில் உள்ள பள்ளங்களில் மழை நீர் தேங்கி உள்ளது. இதனால், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகளும், பாதசாரிகளும் கடும் சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர். எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் சேதமடைந்த ரோட்டை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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