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﻿ உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் முகாம் : 609 மனுக்கள் குவிந்தன

﻿ உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் முகாம் : 609 மனுக்கள் குவிந்தன

ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:27 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:27 AM

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திருவாடானை: திருவாடானையில் உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் சிறப்பு முகாம் நடந்தது. மக்களிடமிருந்து குவிந்த மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் உத்தரவிட்டார்.

திருவாடானையில் உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் சிறப்பு முகாம் நடந்தது. கலெக்டர் சிவகுருபிரபாகரன் தலைமை வகித்தார். மக்களிடமிருந்து 609 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. முகாமில் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் வந்திருந்த மக்கள் நீண்ட கால பிரச்னைகள் குறித்து மனுக்களை அளித்தனர். இலவச வீட்டுமனை பட்டா, முதியோர் உதவித் தொகை, கிராமப் புற சாலைகளை சீரமைத்தல், தெரு விளக்கு வசதி, குடிநீர், மின்சாரம் சம்பந்தமான மனுக்களை கொடுத்தனர்.

ஒவ்வொரு மனுக்களையும் பொறுமையுடன் கேட்டறிந்த கலெக்டர் தகுதியுள்ள மனுதாரர்களிடம் கனிவோடு பேசி விபரங்களை கேட்டறிந்தார். முகாமில் துறை சார்ந்த அதிகாரிகளை அழைத்து ஆலோசித்தார்.

மனுக்களை மக்களின் வாழ்வாதார பிரச்னையாக கருதி அதிகாரிகள் செயல்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார். மனுக்கள் மீது தாமதமின்றி குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் தீர்வு காண வேண்டும்.

எவ்வித அலட்சியம் காட்டக்கூடாது என அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். இந்நிகழ்ச்சியில் கூடுதல் கலெக்டர் திவ்யான்ஷி நிகம், டி.ஆர்.ஓ., சங்கர நாராயணன், ஆர்.டி.ஓ., ஹபிபுர்ரகுமான், உதவி திட்ட அலுவலர் ராஜா, தாசில்தார் ஆண்டி, பி.டி.ஓ. விஜி, பி.டி.ஓ. (ஊராட்சி) ஜெயமுருகன் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

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