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பாம்பன் பாலத்தில் விதிமீறல் கார் டிரைவருக்கு அபராதம்
பாம்பன் பாலத்தில் விதிமீறல் கார் டிரைவருக்கு அபராதம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:20 PM
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ராமேஸ்வரம்: ஜனநாயகன் சினிமா பார்க்க ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பன் பாலத்தில் ஆபத்தை ஏற்படுத்துவதாக காரில் விதி மீறி சென்ற டிரைவருக்கு போலீசார் அபராதம் விதித்தனர்.
ஜனநாயகன் சினிமா பார்க்க நேற்று முன்தினம் ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பனில் இருந்து கார்களில் ரசிகர்கள் உற்சாகமாக ராமநாதபுரம் நோக்கி சென்றனர். இதில் ஒரு காரில் இருந்த ரசிகர்கள் பாம்பன் தேசிய நெடுஞ்சாலை பாலத்தில் ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் விதமாகவும், சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் கார் பக்கவாட்டு ஜன்னல் வழியாக தலை, கைகளை நீட்டியபடி கூச்சலிட்டபடி உற்சாகமாக சென்றனர்.
இந்த ரசிகர்களின் ரகளை குறித்த வீடியோ வைரலானது. இதையடுத்து ராமேஸ்வரம் போக்குவரத்து எஸ்.ஐ., சதீஷ் மற்றும் போலீசார் மண்டபம் கார் டிரைவர் சக்திக்கு ரூ.1500 அபராதம் விதித்தனர்.