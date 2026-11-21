/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/பெண் குழந்தைகளுக்குபராமரிப்பு பெட்டகம்
UPDATED : நவ 20, 2026 06:18 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:12 PM
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ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரத்தில் 100 பெண் குழந்தைகளுக்கு பராமரிப்பு பெட்டகம் வழங்கப்பட்டது.
ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சமூக நலன், மகளிர் உரிமைத்துறை மூலம் பெண் குழந்தைகளை காப்போம், பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் திட்டத்தில் 100 குழந்தைகளுக்கு பராமரிப்பு பெட்டகம், மரக்கன்று, சான்றிதழை கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் வழங்கினார்.
தொடர்ந்து பெண் குழந்தைகளின் பிறப்பை ஊக்குவிப்பது, பாதுகாப்பு, கல்வி உரிமையை உறுதி செய்வது குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. மருத்துவக் கல்லுாரி முதல்வர் செல்வாம்பிகை, சமூக நல அலுவலர் (பொ) ரதிதேவி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். ––