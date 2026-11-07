கூட்டுறவு சங்கத்தில் பணம் கையாடல் செயலாளர் உட்பட 4பேர் மீது வழக்கு
கூட்டுறவு சங்கத்தில் பணம் கையாடல் செயலாளர் உட்பட 4பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:25 PM
கமுதி: கமுதி அருகே மணலுார் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் கிராம பொது பணத்தை கையாடல் செய்ததாக செயலாளர் உட்பட நான்கு பேர் மீது அபிராமம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
மணலுார் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் மணலுார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பாஸ்கரன், வீரபத்திரன், சந்திரன், நாகராஜன் அவர்களின் பெயரில் சேமிப்பு கணக்கு துவங்கி கிராமத்தின் பொதுப்பணத்தை சேமித்து வைத்துள்ளனர். இந்நிலையில் 2019 முதல் 2022ம் ஆண்டு வரை செயலாளராக இருந்த நாகராஜன் உதவியுடன் வீரபத்திரன், சந்திரன் சேர்ந்து சேமித்து வைக்கப்பட்ட பணத்தை கையாடல் செய்தது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து அபிராமம் போலீசில் பாஸ்கரன் அளித்த புகாரின் பேரில் முன்னாள் செயலாளர் நாகராஜன், வீரபத்திரன், சந்திரன், தற்போதைய செயலாளர் சண்முகம் ஆகிய 4 பேர் மீது இன்ஸ்பெக்டர் லெட்சுமி வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.