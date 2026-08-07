தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ பரமக்குடியில் தாசில்தாரை தாக்கிய 6 பேர் மீது வழக்கு: ஒருவர் கைது

﻿ பரமக்குடியில் தாசில்தாரை தாக்கிய 6 பேர் மீது வழக்கு: ஒருவர் கைது

﻿ பரமக்குடியில் தாசில்தாரை தாக்கிய 6 பேர் மீது வழக்கு: ஒருவர் கைது

ADDED : ஜூலை 23, 2026 11:18 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 23, 2026 11:18 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

பரமக்குடி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் தாசில்தாரை தாக்கிய 6 பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிந்து ஒருவரை கைது செய்தனர்.

பரமக்குடி தாசில்தார் ராமமூர்த்தி. இவர் நேற்று முன்தினம் மாலை அலுவலத்தில் இருந்தபோது, அரியக்குடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த சிலர் வந்தனர். தங்கள் ஊரில் உள்ள கண்மாயில் நாட்டுக்கருவேல மரங்களை வெட்ட தாசில்தார் அனுமதி அளித்தது குறித்து கேள்வி எழுப்பினர். தாசில்தார் பதிலளித்த போது வீடியோ எடுக்க முயன்றனர். அதை தாசில்தார் தடுக்க முயன்றபோது வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து அவர்கள் தாசில்தாரை தாக்கினர். இதுகுறித்த புகாரில் பரமக்குடி டவுன் போலீசார் கார்த்திக் பாண்டியன், பாலு, பூக்கடம்பு, பாலையா, மலைராஜ், முருகேந்திரபாண்டி ஆகிய 6 பேர் மீது வழக்கு பதிந்து மலைராஜ் 61, என்பவரை கைது செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us