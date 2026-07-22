நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாதவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு: டி.எஸ்.பி., எச்சரிக்கை
நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாதவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு: டி.எஸ்.பி., எச்சரிக்கை
ADDED : ஜூலை 22, 2026 03:27 AM
திருவாடானை:நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணையின் போது குறிப்பிட்ட தேதியில் ஆஜராக தவறும் நபர்கள் மீது சட்டப்படி புதிய வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று திருவாடானை டி.எஸ்.பி., சீனிவாசன் கூறினார். திருவாடானை சப்-டிவிசனில் திருவாடானை, ஆர்.எஸ்.மங்கலம், திருப்பாலைக்குடி, தொண்டி, எஸ்.பி.பட்டினம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள் உள்ளன. பல்வேறு குற்றச் சம்பவங்கள் தொடர்பாக போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற ஜாமினில் வெளியில் இருக்கும் நபர்கள் வழக்கு விசாரணையின் போது நீதிமன்றம் குறிப்பிடும் தேதிகளில் கட்டாயம் ஆஜராக வேண்டும்.
ஆனால் சிலர் நீதிமன்ற உத்தரவுகளை மீறி வாய்தா தேதிகளில் ஆஜாராகாமல் தவிர்த்து வருகின்றனர். இதனால் வழக்கு விசாரணை தாமதமடைவதால் வழக்குகள் தேக்கமடைகின்றன. இனி வரும் காலங்களில் நீதிமன்ற விசாரணையின் போது குறிப்பிட்ட தேதியில் ஆஜராகாதவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
நீதிமன்ற நடைமுறைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு குறிப்பிட்ட தேதிகளில் ஆஜராகி ஒத்துழைக்க வேண்டும். அதை மீறுபவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.