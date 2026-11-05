காவிரி குழாயில் உடைப்பு குடிநீர் தட்டுப்பாடு அபாயம்
காவிரி குழாயில் உடைப்பு குடிநீர் தட்டுப்பாடு அபாயம்
UPDATED : நவ 04, 2026 08:04 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:00 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார்–-பரமக்குடி ரோடு கீழத்துாவல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே காவிரி குழாய் உடைந்து ரோட்டில் குடிநீர் தேங்கி இருப்பதால் சுற்றியுள்ள கிராமங்களுக்கு குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
முதுகுளத்துார் பகுதியில் ரோட்டோரத்தில் காவிரி குழாய் அமைக்கப்பட்டு குடிநீர் சப்ளை விநியோகிப்படுகிறது. பரமக்குடி ரோடு கீழத்துாவல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்,அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி அருகே கடந்த சிலநாட்களாகவே காவிரி குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு குடிநீர் வீணாகி ரோட்டோரத்தில் குளம்போல் தேங்கி உள்ளது. இதனால் இரவு நேரத்தில் ரோட்டில் செல்லும் வாகனஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர். குழாய் உடைப்பால் சுற்றியுள்ள கிராமங்களுக்கு குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே காவிரி குழாய் உடைப்பு சரி செய்ய குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.