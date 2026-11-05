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தாலுகா அலுவலகத்திற்குள் ஆறாக ஓடும் காவிரி குடிநீர்
தாலுகா அலுவலகத்திற்குள் ஆறாக ஓடும் காவிரி குடிநீர்
ADDED : நவ 04, 2026 04:23 AM
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ராமநாதபுரம்:ராமநாதபுரம் வண்டிக்காரத் தெருவில் காவிரி குடிநீர் குழாய் உடைந்து தாலுகா அலுவலகத்திற்குள் ஆறு போல் ஓடி வீணாகியது.
ராமநாதபுரம் நகர் பகுதிகளில் உள்ள சாலையோரத்தில் காவிரி கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தில் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் வழியாக தினமும் வீடுகளுக்கு குடிநீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது.
ராமநாதபுரம் தாலுகா அலுவலகம் அருகே நேற்று காவிரி குடிநீர் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு குடிநீர் தாலுகா அலுவலக வளாகத்திற்குள் தேங்கியது. இதனால் அந்த பகுதியில் குடிநீர்
விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டது. வண்டிக்காரத் தெரு பகுதியில் அடிக்கடி காவிரி குடிநீர் குழாய் உடைப்பு ஏற்படுகிறது. இதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும்.