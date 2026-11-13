/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/விடுதலை ஞாயிறு கொண்டாட்டம்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:09 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:06 AM
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தொண்டி: தொண்டியில் உள்ள புனித சிந்தாதிரை அன்னை சர்ச்சில் தலித் விடுதலை ஞாயிறு அனுசரிக்கபட்டது.
இச்சிறப்பு திருப்பலிக்கு சிவகங்கை மறைமாவட்ட பட்டியல் இனத்தார் பணிக்குழு செயலர் அமலதாஸ் தலைமை வகித்தார். பாதிரியார் லியாகுல அமிர்தராஜ் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர். வாழ்வளிக்கும் நீர், பாலின ஒதுக்குதல், சமத்துவமின்மை, தீண்டாமை மற்றும் பிரிவினை கட்டமைப்பை அழிக்கும் என்ற மைய சிந்தனையை அடிப்படையாக கொண்டு மறையுறையாற்றப்பட்டது.