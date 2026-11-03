கல்லறை திருநாள விழா அனுசரிப்பு

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ADDED : நவ 02, 2026 06:57 PM
திருப்புல்லாணி: கல்லறை திருநாள் உலகெங்கிலும் உள்ள கிறிஸ்தவர்களால் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இறந்து போன தங்கள் முன்னோர்களையும், அன்புக்குரியவர்களையும் நினைவு கூர்ந்து இறைவனிடம் ஜெபிக்கும் ஒரு சிறப்பு திருநாளாகும்.
உலக வாழ்வை முடித்துக் கொண்ட ஆன்மாக்கள் தங்கள் பாவ கறைகளில் இருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்டு, இறைவனின் முடிவில்லா வாழ்வை பெறவும் உயிருடன் இருப்பவர்கள் ஜெபிக்கிறார்கள். இறந்தோரின் ஆன்மாக்களுக்காக செய்யப்படும் ஜெபங்களும் திருப்பலிகளும் இறைவனின் இரக்கத்தை பெற்று தரும் என்பது கிறிஸ்தவர்களின் நம்பிக்கை.
கல்லறை திருநாள் முத்துப்பேட்டை, கீழக்கரை, மூக்கையூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அனுசரிக்கப்பட்டது. தங்கள் குடும்பத்தினரின் கல்லறைகளை சுத்தம் செய்து புதுப்பித்து வண்ணம் தீட்டி உள்ளனர். மாலை 5:00 மணிக்கு கல்லறைகளின் மீது விதவிதமான மலர்களை துாவி, மெழுகுவர்த்திகள் மற்றும் சாம்பிராணி ஏற்றி அஞ்சலி செலுத்துகின்றனர்.
கல்லறை தோட்டத்தில் பாதிரியார்கள் சிறப்பு திருப்பலி நிகழ்த்தி அவற்றின் மீது புனித நீர் தெளித்து பாடல்களை பாடினர். இறைவசனம் வாசித்தனர். ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் கல்லறை திருநாளை அனுசரித்தனர்.
*தொண்டியில் உள்ள துாயசிந்தாதிரை அன்னை சர்ச்சில் கல்லறை திருநாளை முன்னிட்டு பாதிரியார் லியாகுல அமிர்தராஜ் தலைமையில் சிறப்பு திருப்பலி நடந்தது. அதனை தொடர்ந்து கல்லறைகளில் சிறப்பு பிரார்ததனைகள் நடந்தது. கிறிஸ்தவ மக்கள் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி மலர் துாவி இறந்த ஆன்மாக்களுக்கு பிரார்த்தனை செய்ததனர். அதே போல் காரங்காட்டில் பாதிரியார் ரெமிஜியஸ், சம்பையில் பாதிரியார் செல்வராஜ் தலைமையில் சிறப்பு திருப்பலி நடந்தது.
*ஆண்டு தோறும், நவ.2 ல், கிறிஸ்தவர்களால் கல்லறை திருநாள் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. நேற்று ஆர்.எஸ். மங்கலம், செங்குடி, எட்டியத்திடல், முத்துப்பட்டினம், கொக்கூரணி, சித்துார் வாடி, கலங்காப்புளி உள்ளிட்ட பகுதிகளில், கிறிஸ்தவர்கள் தங்களது முன்னோர்களின் கல்லறைகளை சுத்தம் செய்து, மாலை அணிவித்தும், மெழுகுவர்த்தி ஏற்றியும், சிறப்பு பிரார்த்தனை செய்தனர். முன்னதாக சர்ச்சுகளில் சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர்.