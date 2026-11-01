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குழந்தை திருமணம் நடக்காத ஊராட்சிகளுக்கு நற்சான்றிதழ்
குழந்தை திருமணம் நடக்காத ஊராட்சிகளுக்கு நற்சான்றிதழ்
ADDED : நவ 01, 2026 05:30 PM
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திருப்புல்லாணி: குழந்தைகள் திருமணம் நடக்காத ஊராட்சியாக ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் திருப்புல்லாணி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட உத்தரவை, திருப்புல்லாணி ஊராட்சி ஆகியவை தேர்வு செய்யப்பட்டது.
இன்று (நவ.,1) உள்ளாட்சிகள் தினத்தை முன்னிட்டு கிராம சபை கூட்டம் உத்தரவை ஊராட்சியில் நடந்தது. குழந்தைகள் திருமணம் நடக்காத ஊராட்சி என நற்சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில் திருப்புல்லாணி யூனியன் கமிஷனர் சிவசாமி, பி.டி.ஓ., கிருஷ்ணன், தனி அலுவலர் சாந்தி, சமூகநலத்துறை அலுவலர் முருகேஸ்வரி, உத்தரவை ஊராட்சி செயலாளர் உதயகுமார், திருப்புல்லாணி ஊராட்சி செயலாளர் வாணிஸ்ரீ, உத்தரவை முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் கணேஷ் பங்கேற்றனர். சமூக நலத்துறை, ஊராட்சி நிர்வாகத்தின் சார்பில் குழந்தைகள் திருமணம் குறித்த விழிப்புணர்வு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.