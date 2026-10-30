பசும்பொன் நெரிசலில் குழந்தைகள் மயக்கம்

UPDATED : அக் 29, 2026 11:19 PM
ADDED : அக் 29, 2026 11:05 PM
கமுதி: பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் நினைவிடத்தில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 5க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் மயக்கம் அடைந்தனர்.
கமுதி பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் 119வது ஜெயந்தி, 64வது குருபூஜை விழா நேற்று (அக்.,28) ஆன்மிக விழாவுடன் துவங்கியது. இன்று (அக்.,29) அரசியல் விழா நடந்த நிலையில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களுக்கு பஸ்கள் தனியாக விடப்பட்டு மக்கள் பசும்பொன் சென்று வருவதற்கு வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில் வழக்கத்தை விட மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் மக்கள் சிரமப்பட்டனர். மேலும் பசும்பொன் நினைவிடத்தில் ஆண்கள், பெண்கள் என தனித்தனியாக வரிசை அமைத்த நிலையில் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் சிரமப்பட்டனர். நினைவிடம் வாசல் முன்பு அடைத்து வைத்து மக்களை அனுப்பிய போது தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு கூட்டத்தில் சிக்கி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் மயக்கமடைந்தனர்.
இதனால் வந்திருந்த மக்கள் அச்சமடைந்தனர்.மேலும் கூட்டம் அதிகமாகும் என்ற நிலையில் போதுமான பாதுகாப்பு வசதி இல்லாததால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டதாக மக்கள் கூறினர். குழந்தைகளுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இன்று நடைபெறும் குருபூஜை விழாவில் மக்கள் வருகை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் போலீஸ், மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.