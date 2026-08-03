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நான்கு மாவட்ட விவசாயிகளின் மிளகாய் மண்டலம்: கிடப்பில் திட்டம்

நான்கு மாவட்ட விவசாயிகளின் மிளகாய் மண்டலம்: கிடப்பில் திட்டம்

ADDED : ஆக 02, 2026 11:44 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 11:44 PM

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ராமநாதபுரம்: விருதுநகர், சிவகங்கை, துாத்துக்குடி, ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்ட விவசாயிகள், வியாபாரிகள் பயனடையும் வகையில் ரூ.5 கோடியில் கமுதியில் மிளகாய் மண்டலம் அமைக்கும் திட்டம் ஆரம்ப கட்ட நிலையில் உள்ளது. இத்திட்டத்தை முழுமையாக செயல்படுத்த வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர்.

தமிழகத்தில் பணப்பயிரான குண்டு மிளகாய் சாகுபடியில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதலிடத்தில் உள்ளது. கமுதி, முதுகுளத்துார், கடலாடி, பரமக்குடி, திருப்புல்லாணி, திருவாடானை, கீழக்கரை, தொண்டி, ஆர்.எஸ். மங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மானா வாரியாகவும், கண்மாய் பாசனத்திலும் ஆண்டு தோறும் 57,500 ஏக்கரில் மிளகாய் சாகுபடி செய்கின்றனர்.

ஆண்டுக்கு 50 ஆயிரம் டன் குண்டு மிளகாய் வெளி மாநில, மாவட்டங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. ராமநாதபுரம் குண்டு மிளகாய் அதிக காரம், சத்துள்ளதால் புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து ராமநாதபுரத்தில் மிளகாய் மண்டலம் அமைக்கப்படும் என 2023-2024 பட்ஜெட்டில் அப்போதை தி.மு.க., அரசு அறிவித்தது.

ராமநாதபுரத்திற்கு அடுத்தப்படியாக குண்டு மிளகாய் சாகுபடி செய்யும் சிவகங்கை, துாத்துக்குடி மற்றும் சந்தை மையமான விருதுநகர் ஆகிய மாவட்ட விவசாயிகள், வியாபாரிகள் பயன் பெறும் வகையில் ரூ.5 கோடியில் கமுதியில் மிளகாய் மண்டலம் அமைக்க முடிவு செய்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் கமுதியில் ரூ.1 கோடியில் குளிர் சாதன கிடங்கு அமைக்கும் பணி நடக்கிறது.

மதிப்பு கூட்டுதல், சந்தைப்படுத்தல் உள்ளிட்டவை முழுமையாக நடைபெற வில்லை என விவசாயிகள் தெரிவித்தனர். கமுதி தரக்குடியைச் சேர்ந்த தமிழ்நாடு அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழு ராமநாதபுரம் மாவட்ட செயலாளர் சி.முத்துராமலிங்கம் கூறுகையில், மிளகாய் மண்டலம் அமைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு செய்தனர்.

அத்திட்டம் துவங்கிய நிலையில் அப்படியே உள்ளது. மிளகாய்க்கு உரிய விலை கிடைக்காமல் விவசாயிகள் ஆண்டு தோறும் சிரமப்படுகின்றனர்.

எனவே இத்திட்டத்தை முழுமையாக செயல்படுத்த முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட வேண்டும் என்றார்.

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