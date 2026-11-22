அழகன்குளத்தில் சீன நாணயங்கள்பழங்கால பொருட்கள் கண்டெடுப்பு
அழகன்குளத்தில் சீன நாணயங்கள்பழங்கால பொருட்கள் கண்டெடுப்பு
UPDATED : நவ 21, 2026 05:55 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:52 PM
ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் அழகன்குளத்தில் சீன நாணயங்கள், மதுரை சுல்தான் காசுகள் உள்ளிட்ட பழங்கால பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டன.
சென்னை தரமணியில் உள்ள உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவன பேராசிரியர் அரங்க மாயகிருஷ்ணன் தலைமையிலான மாணவர்கள் அழகன்குளத்தில் அகழாய்வு நடந்த பகுதியில் கள ஆய்வு செய்தனர். இதில் 6 வகையான நாணயங்களை கண்டெடுத்தனர். கி.பி.375 காலத்தை சேர்ந்த முத்து மகுடம் அணிந்த பேரரசர் உருவம் பொறித்த நாணயம், முதலாம் ராஜராஜ சோழன் காலத்தை சேர்ந்த (கி.பி.985) தேவநாகரி எழுத்து கொண்ட நாணயம், சீனாவின் ஜின் வம்சத்தை சேர்ந்த (கி.பி.1115) சீன வனப்பெழுத்துக்கள் பொறித்த நாணயம், முதலாம் சடையவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் காலத்தை சேர்ந்த (கி.பி.1251) ‘எல்லாம் தலையான்’, கச்சி வழங்கும் பெருமாள்’ எனப் பொறிக்கப்பட்ட நாணயங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டன.
மேலும் மதுரை சுல்தான் காலத்தை சேர்ந்த (கி.பி.1335) நாணயங்களும், கிழக்கிந்திய கம்பெனி 1799ல் வெளியிட்ட வி.ஓ.சி. 1799 வகை நாணயங்களும் கிடைத்தன. சூது, பவள மணிகள், போர் வீரர்கள் கைகளில் அணியும் வளையங்கள், கூர் முனைகள் தைப்பதற்கு பயன்படுத்தும் ஊசிகள், கப்பல் கட்டுமானத்திற்கு பயன்படுத்தும் இரும்பு ஆணிகள், மோதிரங்கள், மெட்டி மற்றும் கண்களுக்கு மை தீட்டும் சாதனங்களும் கிடைத்தன.
டேனிஷ் படையினர் பயன்படுத்திய கற்கள், துப்பாக்கி குண்டுகள், ராணுவத்தில் பயன்படுத்தும் விசில் உள்ளிட்டவையும் ஆய்வின் போது கண்டெடுக்கப்பட்டன. இவற்றில் சீன நாணயங்கள், டேனிஷ் படையினரின் பொருட்கள் மற்றும் மதுரை சுல்தான் காசுகள் அழகன்குளத்தில் கிடைப்பது இதுவே முதல் முறை. இதுகுறித்து முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் அசோகன் கூறியதாவது:
கடந்த 1986 முதல் 2016 வரை அழகன்குளத்தில் நடந்த அகழாய்வில் 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டன. இதன் மூலம் அழகன்குளம் கடல் சார் வணிகத் தொடர்பையும், பன்முகப் பண்பாட்டு நாணய மரபையும் கொண்டிருப்பதை அறிய முடிகிறது.
அகழாய்வு நடந்த பகுதியில் அருங்காட்சியகம் அமைக்க தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும் என்றார்.