பாதுகாப்பு நலன் கருதி கிளை சிறை மூடல்: கைதிகள் தப்பியோட்டம்
பாதுகாப்பு நலன் கருதி கிளை சிறை மூடல்: கைதிகள் தப்பியோட்டம்
UPDATED : நவ 04, 2026 11:05 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:01 AM
முதுகுளத்துார்: தேனி மாவட்டத்தில் கைதிகள் தப்பியோடிய நிலையில் பாதுகாப்பு நலன் கருதி முதுகுளத்துார் கிளை சிறைச்சாலை மூடப்பட்டு அங்கிருந்த கைதிகள் ராமநாதபுரம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
முதுகுளத்துாரில் 1872ம் ஆண்டு கிளைச் சிறைச்சாலை அமைக்கப்பட்டது. 154 ஆண்டுகளாக ஓட்டு கட்டடத்தில் சிறைச்சாலை இயங்கி வருகிறது.இங்கு பல சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட வரலாறு உண்டு. முதுகுளத்துார் சட்ட சபை தொகுதியில் கடலாடி, முதுகுளத்துார், கமுதி மூன்று தாலுகாக்களிலும் மூன்று நீதிமன்றங்கள் உள்ளது.
இங்கு 1600க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நடந்து வருகிறது. இதனைப் போன்று கமுதி டி.எஸ்.பி., கட்டுப்பாட்டில் 5 ஸ்டேஷன்களும், முதுகுளத்துார் டி.எஸ்.பி., கட்டுப்பாட்டில் 7 போலீஸ் ஸ்டேஷன்களும், கீழக்கரை டி.எஸ்.பி., கட்டுப்பாட்டில் 3 போலீஸ் ஸ்டேஷன்களும், கமுதி, முதுகுளத்துார் அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷன், மதுவிலக்கு போலீஸ் இதே போன்று பரமக்குடி, பார்த்திபனுார், சத்திரக்குடி என 25 போலீஸ் ஸ்டேஷன் உள்ளடக்கிய முதுகுளத்துார் கிளை சிறைச்சாலை உள்ளது.
கடந்த சில நாட் களாக சிறைக் கைதிகள் தப்பி ஓடியுள்ளனர். பாதுகாப்பு நலன்கருதி தமிழக அரசு ஒரு சில கிளை சிறைச்சாலைகளை மூடி வருகிறது.
இந்நிலையில் முதுகுளத்துார் சிறைச்சாலை தற்போது மூடப் பட்டுள்ளது. இங்கு இருந்த 17 கைதிகளை ராமநாதபுரம் சிறையில் அடைத்தனர்.