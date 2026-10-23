/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/கூட்டுறவு விற்பனை சங்க ஆய்வு கூட்டம்
UPDATED : அக் 22, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:24 PM
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கமுதி: கமுதி அருகே கண்ணார்பட்டியில் உள்ள வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் ஆய்வு கூட்டம் நடந்தது.
திருவாரூர் கூட்டுறவு விற்பனை இணைய செயலாட்சியர் ஆனந்தி தலைமை வகித்தார். ராமநாதபுரம் மண்டல இணைப்பதிவாளர் ஜீனு, துணைப்பதிவாளர்கள் ரத்தினவேல், குமரகுருபரன் முன்னிலை வகித்தனர்.அப்போது விற்பனை சங்கத்தின் செயல்பாடுகள், செயல்பட்டு வரும் மிளகாய் குடோன் உள்ளிட்ட பல்வேறு தானியங்கி குடோன்களை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர். உடன் கூட்டுறவு சார்பதியாளர்கள், அலுவலக பணியாளர்கள் பலரும் இருந்தனர்.