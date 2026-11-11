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தீபாவளிக்கு மாசில்லா பட்டாசு வெடிக்க கலெக்டர் அறிவுரை
தீபாவளிக்கு மாசில்லா பட்டாசு வெடிக்க கலெக்டர் அறிவுரை
ADDED : நவ 05, 2026 06:59 PM
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ராமநாதபுரம்: மாவட்டத்தில் தீபாவளி பண்டிகை நாளை மறுநாள் (நவ.,8) கொண்டாடப்படும் நிலையில் குறைந்த ஒலி எழுப்பும், சுற்றுச்சூழலை மாசுப்படுத்தாத பட்டாசுகளை பொதுமக்கள் வெடிக்க வேண்டும் என கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் கூறியிருப்பதாவது:
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் படி தீபாவளி தினத்தன்று காலை 6:00 முதல் 7:00 மணி வரையிலும், இரவு 7:00 முதல் 8:00 மணி வரை மட்டுமே பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும். அதிக சத்தமில்லாத, குறைந்தக் காற்று மாசுபடுத்தும் தன்மையும் கொண்ட பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும்.
மருத்துவமனைகள், வழிபாட்டுத் தலங்கள் உள்ளிட்ட அமைதி காக்கப்படும் இடங்கள், குடிசைப் பகுதிகள், எளிதில் தீப்பற்றக் கூடிய இடங்களுக்கு அருகில் பட்டாசு வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றார்.