/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/பசும்பொன்னில் கலெக்டர் ஆய்வு
UPDATED : அக் 27, 2026 08:26 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:24 PM
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கமுதி: கமுதி அருகே பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் குருபூஜை விழாவில் அக்.,30ல் துணை ஜனாதிபதி, அமைச்சர்கள், கட்சி, அரசியல் தலைவர்கள், பொதுமக்கள் மரியாதை செலுத்த உள்ளனர்.
இதனை முன்னிட்டு முன்னேற்பாடு, அடிப்படை வசதிகள் குறித்து கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் நேரில் ஆய்வு செய்தார். அப்போது பணிகளை விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். பரமக்குடி சப்–கலெக்டர் வினோதினி, பி.டி.ஓ.,க்கள் மேகராஜ், சந்திரசேகர் உட்பட அதிகாரிகள் இருந்தனர்.