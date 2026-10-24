கூடுதல் விலைக்கு உரம் விற்பனை புகார் வேளாண் அதிகாரியை கண்டித்த கலெக்டர்
கூடுதல் விலைக்கு உரம் விற்பனை புகார் வேளாண் அதிகாரியை கண்டித்த கலெக்டர்
ADDED : அக் 24, 2026 12:02 AM
ராமநாதபுரம்: தனியார் கடைகளில் உரம் கூடுதல் விலைக்கு விற்பதாக ரசீதுடன் விவசாயிகள் தெரிவித்தனர். கடந்த மாதமே புகார் கூறிய நிலையில் நடவடிக்கை எடுக்காத வேளாண்துறை அதிகாரிகளை கண்டித்து, கடையின் உரிமையை ரத்து செய்ய கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் உத்தரவிட்டார்.
ராமநாதபுரம் பழைய கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கத்தில் விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் நடந்தது. கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தலைமை வகித்தார்.
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சங்கரநாராயணன், வேளாண் இணை இயக்குநர் (பொ) வாசுகி, கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் ஜினு, மத்திய கூட்டுறவு வங்கி மேலாண்மை இயக்குநர் ராஜலெட்சுமி பங்கேற்றனர்.
இதில், பரமக்குடி, பார்த்திபனுார்தனியார் கடைகளில் ரூ.222 உரமூடையை ரூ.400க்கு விற்பதாக ரசீதுஉடன் விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்தனர். இதுகுறித்து உதவி இயக்குநர் நாகராஜனிடம் கலெக்டர் விளக்கம் கேட்டார். அவர் சில கடைகளுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கியுள்ளோம் என்றார்.
தவறு நடந்தால் கடை உரிமையை ரத்து செய்யுங்கள்,அடுத்த முறை புகார் வரக்கூடாது எனக் கண்டித்தார். வயலில் தாழ்வாக உள்ள மின்கம்பிகளை அகற்றே வேண்டும்.
நிலுவையில் உள்ள பயிர்காப்பீட்டுதொகை, வறட்சிநிவாரணத்தை வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் பேசினர். சம்பந்தப்பட்ட துறை அலு வலர்கள் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்க கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.
திருவாடானை தாலுகா மாவூர் விவசாயிகள் பயிர்கடன் தள்ளுபடி பட்டியல் வரவில்லை என உரம் வழங்க கூட்டுறவு சங்கங்களில் மறுக்கின்றனர். எங்களிடம் உறுதிமொழி பத்திரம் வாங்கிக்கொண்டு பயிர்கடன், உரம் வழங்க வேண்டும் என முறையிட்டனர். உரம், பயிர்கடன் வழங்கப்படும் என கலெக்டர் கூறினார்.