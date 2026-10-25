திருவாடானையில் கல்லுாரி மாணவர் விடுதி துவக்கம்

ADDED : அக் 24, 2026 04:17 PM
*தினமலர் செய்தி எதிரொலி
திருவாடானை: திருவாடானையில் சமூக நீதி கல்லுாரி மாணவர் விடுதி திறப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து தினமலர் நாளிதழ் செய்தி எதிரொலியாக நேற்று (அக்.,23) விடுதி திறக்கப்பட்டது. திருவாடானையில் இயங்கி வந்த ஆதிதிராவிடர் பள்ளி மாணவர் விடுதியில் மாணவர் எண்ணிக்கை குறைந்ததால் அதனை கல்லுாரி மாணவர் விடுதியாக தரம் உயர்த்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இந்த விடுதி சமூக நீதி கல்லுாரி மாணவர் விடுதி என்ற பெயரில் அக்., முதல் துவங்கும் என ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர். ஆனால் பல நாட்கள் ஆகியும் விடுதி திறக்கப்படவில்லை.
இக்கல்லுாரியில் கீழக்கரை, ஏர்வாடி, மானாமதுரை மற்றும் பல ஊர்களிலிருந்து படிக்கின்றனர். இவர்கள் நீண்ட துாரம் பயணம் செய்வதில் சிரமங்களை சந்தித்தனர். பல மணி நேரம் பயணம் செய்வதால் இவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியாமல் அவதிப்பட்டனர். உடல் சோர்வு அடைந்தனர். எனவே கல்லுாரியை விரைவில் திறக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அக்.,10 ல் தினமலர் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது.
இதன் எதிரொலியாக நேற்று முதல் கல்லுாரி திறக்கப்பட்டது. தற்போது 30 மாணவர்கள் தங்கி படிக்கின்றனர். மேலும் 30 இடங்கள் காலியாக உள்ளன. எனவே மாணவர்கள் இந்த விடுதியில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.