கல்லுாரிகளுக்கான கால்பந்து போட்டி

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ADDED : அக் 16, 2026 07:03 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் செய்யது அம்மாள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில் அழகப்பா பல்கலையின் ஒருங்கிணைந்த கல்லுாரிகளுக்கு இடையிலான கால்பந்து போட்டி நடந்தது.
போட்டிகளை கல்லுாரி தாளாளர் செல்லத்துரை அப்துல்லா, முதல்வர் பாலகிருஷ்ணன் துவக்கி வைத்தனர். அழகப்பா பல்கலை உடற்கல்வி இயக்குனர் நாகராஜன், புறக் கல்வி ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெயபால், உடற்கல்வி ஆசிரியர் காளிதாஸ் முன்னிலை வகித்தனர். ஆண்கள் கால்பந்து பிரிவில் 13 கல்லுாரிகளும், பெண்கள் கால்பந்து பிரிவில் 9 கல்லுாரிகளும் இடம்பெற்றன. இதில் ஆண்கள் பிரிவில் அழகப்பா பல்கலை உடற்கல்வி கல்லுாரி முதலிடம், அழகப்பா அரசு கலைக் கல்லுாரி இரண்டாமிடம், டாக்டர் ஜாகிர் உசேன் கலை அறிவியல் கல்லுாரி மூன்றாமிடம், செய்யது ஹமீதா கலை அறிவியல் கல்லுாரி நான்காமிடம் பிடித்தன. பெண்கள் பிரிவில் அழகப்பா பல்கலை உடற்கல்வி கல்லுாரி முதலிடம், அழகப்பா அரசு கலைக் கல்லுாரி இரண்டாமிடம், டாக்டர் ஜாகீர் உசேன் கலைக்கல்லுாரி மூன்றாமிடம், தாசீம் பீவி அப்துல் காதர் மகளிர் கல்லுாரி நான்காமிடம் பிடித்தன. போட்டிகளை செய்யது அம்மாள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியின் உடற்கல்வி இயக்குனர்கள் சவேரியர், எப்சிமேரி நடத்தினர். வெற்றி பெற்ற கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு செய்யது அம்மாள் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி தாளாளர் ராஜாத்தி அப்துல்லா, செய்யது அம்மாள் அறக்கட்டளை உறுப்பினர்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர். --