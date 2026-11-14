/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/வேளாண் கல்லுாரி மாணவிகள் விவசாயிகள் கலந்துரையாடல்
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 10:26 PM
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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அருகே காரேந்தல் கிராமத்தில் அருப்புக்கோட்டை என்.எம்.வி.வேளாண்மை கல்லுாரி சார்பில் இயற்கை வேளாண்மை குறித்து கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
விவசாயிகள் தங்களின் களை கட்டுப்பாட்டு முறை, களை களை அகற்றுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் பாரம்பரிய மற்றும் நவீன தொழில் நுட்பங்கள், களைக் கொல்லியை தேர்வு செய்வது குறித்து விளக்கினர். இயற்கை வேளாண்மையை ஊக்கப்படுத்துவதன் அவசியம் குறித்து கல்லுாரி மாணவி நுாதனாஸ்ரீ விளக்கினார். தசகவ்யா எனும் இயற்கை இடுபொருள் தயாரிப்பு முறை குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளித்தனர்.