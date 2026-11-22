திருச்சி–ராமேஸ்வரம் வழித்தடத்தில் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் பஸ்கள் இயக்க வலியுறுத்தல்
திருச்சி–ராமேஸ்வரம் வழித்தடத்தில் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் பஸ்கள் இயக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 21, 2026 06:37 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:32 PM
ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: திருச்சி –ராமேஸ்வரம் தேசிய நெடுஞ்சாலை வழித்தடத்தில் ராமநாதபுரம் செல்வதற்கு காலை 9:50 மணிக்கு பிறகு ஒன்றரை மணி நேரம் இடைவெளியில் பஸ்கள் இல்லாததால் பயணிகள் பாதிப்படைகின்றனர்.
திருச்சி–ராமேஸ்வரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் திருவாடானை, ஆர்.எஸ்.மங்கலம் பகுதியில் இருந்து ராமநாதபுரம் செல்வதற்கு காலை 9:50 மணி முதல் 11:20 மணி வரை ஒன்றரை மணி நேர இடைவெளியில் பஸ் இல்லாததால் திருவாடானை, ஆர்.எஸ். மங்கலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழித்தடங்களில் இருந்து ராமநாதபுரம் செல்லும் பயணிகள் பாதிப்படைகின்றனர்.
காலை நேரத்தில் 30 நிமிட இடைவெளியில், இந்த வழித்தடத்தில் பஸ்கள் இயக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் 9:50 மணிக்கு மேல் நீண்ட நேரம் இந்த வழித்தடத்தில் பஸ் இல்லாததால் வெளியூர் செல்லும் பயணிகள் பாதிப்படைகின்றனர். சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் பயணிகளின் நலன் கருதி பஸ் இல்லாத இடைப்பட்ட நேரத்தில், இந்த வழித்தடத்தில் பஸ்களை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பயணிகள் வலியுறுத்தினர்.