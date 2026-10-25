சிவாஜி கணேசன் குறித்த போட்டி

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ சிவாஜி கணேசன் குறித்த போட்டி
ADDED : செப் 26, 2026 05:21 PM
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ராமநாதபுரம்: மறைந்த நடிகர் சிவாஜி கணேசன் 99 வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ராமநாதபுரம் மாவட்ட காங்., சார்பில் பேச்சுப் போட்டி நடந்தது. மாவட்டத் தலைவர் ராஜாராம் பாண்டியன் தலைமை வகித்தார். மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினர் ஜோதிபாலன், மாநில செயலாளர் ஆனந்தகுமார், மாநில கலைத் துறை செயலாளர் ஆர்ட் கணேசன் முன்னிலை வகித்தனர்.
முன்னாள் மாவட்டத் தலைவர் செல்லதுரை அப்துல்லா துவக்கி வைத்தார். இதில் முதல் பரிசு பெறுபவர் சென்னையில் நடக்கும் மாநில அளவிலான பேச்சுப்போட்டியில் பங்கேற்பார். அதில் ரூ.1 லட்சம் பரிசுத் தொகை வழங்கப்படும். நிகழ்வை நகராட்சி கவுன்சிலர் கோபி, மணிகண்டன் ஏற்பாடுகளை செய்தனர்.
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