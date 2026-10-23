சூப்பர் ரிப்போர்ட்டருக்கு வந்த புகார்கள்அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு.... 98940 09443
சூப்பர் ரிப்போர்ட்டருக்கு வந்த புகார்கள்அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு.... 98940 09443
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 07:34 PM
* தெருநாய்கள் தொல்லைராமநாதபுரத்தில் மதுரை ரோட்டில் திரியும் நாய்களால் போக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது. அவற்றை பிடித்து தடுப்பூசி இட வேண்டும். – மாரிமுத்து, ராமநாதபுரம்.
*சுற்றுச்சூழல் கேடுராமநாதபுரத்தில் இருந்து கீழக்கரை செல்லும் ரோட்டோரத்தில் குப்பை கொட்டி எரிப்பதால் புகை பரவி சுகாதாரக்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே குப்பை கொட்டுவதை தடுத்து எரிப்பவர்கள் மீது ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.– நித்யா, சக்கரகோட்டை.
* குண்டும் குழியுமான ரோடுராமநாதபுரம் கந்தாரி அம்மன் கோவில் ரோடு சேதமடைந்துள்ளதால் அவ்வழியாக சென்று வரும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர். நகராட்சி அதிகாரிகள் சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.– சுகுமாறன், ராமநாதபுரம்.
* பன்றிகள் தொல்லைபட்டணம்காத்தான் ஊராட்சி சேதுபதிநகரில் குடியிருப்பு பகுதியில் பன்றிகள் திரிவதால் சுகாதாரக்கேடு ஏற்படுகிறது. அவற்றை அப்புறப்படுத்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.– மாரிமுத்து, பட்டணம்காத்தான்.––––––––