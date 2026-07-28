/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ சிலம்பத்தில் வென்ற மாணவிக்கு பாராட்டு
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 06:45 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM
அ நிறம் | அளவு
ராமநாதபுரம்: விருதுநகர் மாவட்டம் கிருஷ்ணன் கோவில் கலசலிங்கம் ஆராய்ச்சி, கல்வி நிறுவனம் தமிழ்நாடு அடிமுறை சிலம்பம் தற்காப்பு கலைக்கூடம் சார்பில், மாநில அளவிலான சிலம்பம் போட்டி நடந்தது.இதில், 14 வயதிற்கு உட்பட்ட பிரிவில் ராமநாதபுரம் புனித அந்திரேயா மேல்நிலைப்பள்ளி 6 ம் வகுப்பு மாணவி கெவினாஸ்ரீ முதல் பரிசு பெற்று கோப்பை வென்றுள்ளார்.
மாணவியை மதுரை, ராமநாதபுரம் மண்டல பேராயர் ஜெயசிங் பிரின்ஸ் பிரபாகரன், பள்ளியின் தாளாளர் ராஜன் பாபு, தலைமையாசிரியர் இந்திரா காந்தி, உடற்கல்வி ஆசிரியர் பிரவீன், சிலம்பம் பயிற்சியாளர் தீபிகா, ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர். ----