/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/கலந்தாய்வு கூட்டம்
UPDATED : நவ 16, 2026 06:54 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:50 PM
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ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரம் எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் ஊர்க்காவல்படையினருடன் கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நடந்தது.
எஸ்.பி., ஹரி கிரிண் பிரசாத் தலைமை வகித்தார். அப்போது பாதுகாப்பு பணிகளை செய்வது, காவல் உதவி செயலியை பயன்படுத்தும் முறை குறித்து விளக்கினர். பணிபுரியும் பகுதியில் ஏதேனும் சட்ட விரோதச் செயல்கள் நடப்பது தெரிய வந்தால் உடனடியாக போலீசாருக்கு தெரிவிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. ஊர்க்காவல் படையில் 30 ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்த 9 பேருக்கு பாராட்டு சான்றிதழை எஸ்.பி., வழங்கினார்.