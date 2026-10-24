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ஆடுகள் குறுக்கே வந்ததால் கண்டெய்னர் லாரி கவிழ்ந்தது
ஆடுகள் குறுக்கே வந்ததால் கண்டெய்னர் லாரி கவிழ்ந்தது
UPDATED : அக் 23, 2026 08:09 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:06 PM
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தொண்டி: தொண்டியிலிருந்து ராமநாதபுரத்தை நோக்கி கண்டெய்னர் லாரி சென்றது.
புதுப்பட்டினம் அருகே ஆடுகள் குறுக்கே சென்றதால் டிரைவர் ஆடுகள் மீது மோதுவதை தவிர்க்க லாரியை திருப்ப முயற்சி செய்து திடீர் ‘பிரேக்’ ஆல் கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி சாலை ஓரத்தில் கவிழ்ந்து சேதமடைந்தது. இதனால் சிறிது நேரம் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கபட்டது. தொண்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.