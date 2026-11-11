கீழக்கரையில் தொடரும் ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்பு: கூட்டு நடவடிக்கை தேவை
கீழக்கரையில் தொடரும் ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்பு: கூட்டு நடவடிக்கை தேவை
UPDATED : நவ 10, 2026 11:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 11:01 AM
கீழக்கரை: கீழக்கரை வள்ளல் சீதக்காதி சாலை முதல் கடற்கரை சாலை வரை நகர் பகுதிக்குள் 2 கி.மீ.,க்கு இருபுறங்களிலும் சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகள் பெருகி வருகின்றன.
ஒவ்வொரு கடைகளில் முன்பும் டூவீலர்கள் வரிசை கட்டி நிற்கின்றன. சாலைகள் குறுகலாக இருப்பதால் பள்ளி, கல்லுாரி வேன்கள் அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்கள் நகர் பகுதிக்குள் சிரமத்துடன் சென்று வருகின்றன. கேரளா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட வெளி மாநில டூரிஸ்ட் பஸ்கள் கீழக்கரை நகர் பகுதிகளுக்குள் செல்லும் போது கூடுதலாக போக்குவரத்து நெரிசலால் சிக்கி தவிக்கின்றன.
தங்களுக்கான ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தை காட்டிலும் கூடுதலாக ஆக்கிரமித்துள்ள இடங்களை முறையாக சரி செய்தாலே போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு வழி காணலாம். முன்பு கீழக்கரை டி.எஸ்.பி.யாக பணியாற்றிய மகேஸ்வரி மூலமாக இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டது.
எனவே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் ஆலோசனையின் பேரில் ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றியும், போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு முறையான தீர்வு காணவும் விழிப்புணர்வு கூட்டங்கள் மற்றும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.