பரோல் முடிந்தும் சிறைக்கு திரும்பாத குற்றவாளி கைது
பரோல் முடிந்தும் சிறைக்கு திரும்பாத குற்றவாளி கைது
UPDATED : அக் 21, 2026 03:16 PM
ADDED : அக் 21, 2026 03:14 PM
திருவாடானை: தொண்டி அருகே போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை பெற்று பரோலில் வீடு திரும்பியவர் மீண்டும் சிறைக்கு செல்லாமல் தலைமறைவானரை போலீசார் கைது செய்தனர். தொண்டி அருகே புதுக்குடியை சேர்ந்தவர் காளீஸ்வரன் 42. இவர் 2020 ல் போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டார். ராமநாதபுரம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணை நடந்தது. விசாரணை செய்த நீதிபதி காளீஸ்வரனுக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்கி தீர்ப்பளித்தார். அதன்படி அவர் மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக பரோலில் வெளியே வந்தவர் குறிப்பிட்ட விடுப்பு நாட்கள் முடிந்த பிறகும் மீண்டும் சிறைக்கு திரும்பாமல் தலைமறைவானார். சிறைத்துறை அதிகாரி புகாரில் தொண்டி போலீசார் 2 மாதங்களாக தலைமறைவாக இருந்த காளீஸ்வரனை தேடி வந்தனர். நேற்று முன்தினம் பட்டுக்கோட்டையில் பதுங்கியிருந்த காளீஸ்வரனை போலீசார் கைது செய்தனர்.