சுகாதாரத் துறையின்சுற்றறிக்கைக்கு கண்டனம்

UPDATED : அக் 25, 2026 05:26 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:24 PM
ராமநாதபுரம்:
அரசு ஊழியர்கள் அரசை விமர்சனம் செய்யும் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க கூடாது என்ற பொது சுகாதாரத் துறை வெளியிட்ட சுற்றறிக்கையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு உயர்நிலை, மேல்நிலைப்பள்ளி பட்டதாரி ஆசிரியர் கழக நிறுவனத் தலைவர் மாயவன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத் துறை இயக்குநர் சார்பில் சமீபத்தில் சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. அதில் அரசு ஊழியர்கள் அரசின் நடவடிக்கைகளை பொதுவெளியில், சமூக ஊடகங்களில் மற்றும் பொதுக் கூட்டங்களில் விமர்சனம் செய்யக்கூடாது.அரசை விமர்சிக்கும் தீர்மானங்கள், உரைகள் இடம்பெறும் அலுவல்சாரா கூட்டங்களில் அரசு ஊழியர்கள் பங்கேற்க கூடாது. அவ்வாறு செயல்பட்டால் நடத்தை விதிகளின் கீழ் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.அரசின் கொள்கைகள் என்பது ஊழியர்களின் பொருளாதார நலனோடு தொடர்புடையது.அரசை விமர்சனம் செய்யாமல் ஊழியர்களின் பொருளாதார நலனை மீட்க முடியாது. நியாயமான கோரிக்கையை வலியுறுத்தி அரசிடம் முறையிடுவதும் போராடுவதும் சங்கத்திற்கான உரிமை. இந்த சுற்றறிக்கை அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானதாக அமைகிறது. ஜனநாயக பூர்வமாகவும் சட்ட ரீதியாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டஉரிமைகளை தடுக்கும் வகையில் வெளியிட்ட சுற்றறிக்கையை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. இதனை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.