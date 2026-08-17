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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ பயிர்காப்பீட்டு தொகை முதற்கட்டமாக நெற்பயிருக்கு ரூ.7.71 கோடி விடுவிப்பு

﻿ பயிர்காப்பீட்டு தொகை முதற்கட்டமாக நெற்பயிருக்கு ரூ.7.71 கோடி விடுவிப்பு

﻿ பயிர்காப்பீட்டு தொகை முதற்கட்டமாக நெற்பயிருக்கு ரூ.7.71 கோடி விடுவிப்பு

ADDED : ஆக 13, 2026 12:40 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 12:40 AM

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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 2025---26-க்கான பிரதமரின் பயிர்காப்பீட்டு திட்டத்தில் பயிர் காப்பீட்டு இழப்பீட்டுத் தொகை முதற்கட்டமாக ரூ.7 கோடியே 71 லட்சம் வரை விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ராமநாதபுரம் மண்டலம் 1-க்கு உட்பட்ட கமுதி, கடலாடி, பரமக்குடி, முதுகுளத்துார், போகலுார், வட்டாரங்களுக்கு எஸ்.பி.ஐ., (பொது)காப்பீட்டு நிறுவனத்தால் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் கமுதிக்கு உட்பட்ட அபிராமம் பிர்காவில் மக்காச்சோளம் பயிரிட்டு காப்பீடு செய்த விவசாயிகளுக்கு ரூ.2 லட்சத்து 17 ஆயிரத்து 175 விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிற வட்டார வருவாய் கிராமங்களுக்கு நெற்பயிருக்கு ரூ.4 கோடியே 4 லட்சத்து 15 ஆயிரத்து 296 விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ராமநாதபுரம் மண்டலம் 2க்கு பஜாஜ் (பொது) காப்பீட்டு நிறுவனத்தால் நெற்பயிர்க்கு இதுவரை ரூ.3 கோடியே 67 லட்சத்து 55 ஆயிரத்து 951 உச்சிப்புளி, ராமநாதபுரம், திருப்புல்லாணி ஆகிய வட்டாரங்களுக்கு விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பயிர் காப்பீட்டு பயிர் அறுவடை பரிசோதனை மகசூல் அடிப்படையில் 70 சதவீதம் மற்றும் 30 சதவீதம் YES-Tech எனும் செயற்கைக்கோள் மூலம் பெறப்படும் படங்கள், தொலை உணர்வு, வானிலை தரவு ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி பயிர் விளைச்சல் கணக்கிடப்படுகிறது.

2025--26 முதல் National Crop Insurance Portal மூலம் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் அறுவடை மகசூல் விவரங்கள் வலைதளத்தில் தானாக கணக்கீடு செய்யப்பட்டு விவசாயிகளுக்கு விடுவிக்கப்படுகிறது.

மீதமுள்ள கமுதி, கடலாடி, முதுகுளத்துார் உள்ளிட்ட வட்டாரங்களுக்கு நெற்பயிர் காப்பீட்டு தொகையை விடுவிக்க முயற்சிகள் எடுக்கப்படுகிறது என கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

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