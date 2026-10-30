ராமநாதபுரத்தில் 3.50 லட்சம் ஏக்கரில் பயிர் சாகுடி மும்முரம்: பணி உரமிடுதல், களையெடுக்கும் பணியில் விவசாயிகள்
ராமநாதபுரத்தில் 3.50 லட்சம் ஏக்கரில் பயிர் சாகுடி மும்முரம்: பணி உரமிடுதல், களையெடுக்கும் பணியில் விவசாயிகள்
UPDATED : அக் 29, 2026 11:54 PM
ADDED : அக் 29, 2026 10:36 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நெல் 3 லட்சத்து 30 ஆயிரம் ஏக்கரிலும், பருத்தி, சிறு தானியங்கள், மிளகாய் என தற்போது வரை 3 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ஏக்கருக்கும் மேல் சாகுபடி செய்துள்ளனர். மழையால் நெல் நாற்று நடவு, வளர்ந்த பயிர்களுக்கு உரமிடுதல், களையெடுக்கும் பணிகளில் விவசாயிகள் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.
வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியுள்ள நிலையில் மாவட்டத்தில் நடப்பாண்டில் செப்., அக்., மாதங்களில் 255 மி.மீ., மழை பெய்தது. இதனை பயன்படுத்தி தற்போது வரை நெல் 3 லட்சத்து 30 ஆயிரம் ஏக்கரும், சிறுதானியங்கள், பருத்தி, கரும்பு உள்ளிட்ட இதர பயிர்கள் 20 ஆயிரம் ஏக்கருக்கும் மேல் விவசாயிகள் சாகுபடி செய்துள்ளனர். சிலர் நாற்று நடும் பணி, வளர்ந்த பயிர்களுக்கு உரமிடுதல், களையெடுக்கும் பணியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
பயிர்களுக்குத் தேவையான யூரியா 10,277 டன், டி.ஏ.பி., 4471 டன், பொட்டாஷ் 130 டன், காம்ப்ளக்ஸ் 3819 டன் என 18,696 டன் உரங்கள் இருப்பு வைக்கப்பட்டு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மூலமாகவும் தனியார் உர விற்பனை நிலையங்கள் மூலமாகவும் விவசாயிகளுக்கு விற்கப்படுகிறது.
ராமநாதபுரம் வேளாண் இணை இயக்குநர்(பொ) வாசுகி கூறியிருப்பதாவது:
உர விற்பனையாளர்கள் அரசு நிர்ணயம் செய்துள்ள விலையில் மானிய உரங்களை விற்க வேண்டும். கூடுதல் விலைக்கு விற்றால் விவசாயிகள் புகாரில், விற்பனைக்கு தடை விதித்து உரக்கட்டுப்பாட்டு உரிமம் ரத்து செய்யப்படும்.
உரங்களின் இருப்பு விவரம், விலைப்பட்டியலை விவசாயிகளுக்கு தெரியும் வண்ணம் வைக்க வேண்டும். கண்டிப்பாக விற்பனை ரசீது வழங்க வேண்டும் என்றார். ------