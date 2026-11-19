ராமநாதபுரத்தில் பறக்கும் போது விழுந்து பலியாகும் காகங்கள்: பறவை காய்ச்சல் பீதி
ராமநாதபுரத்தில் பறக்கும் போது விழுந்து பலியாகும் காகங்கள்: பறவை காய்ச்சல் பீதி
UPDATED : நவ 18, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:27 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் கடந்த இரு நாட்களில் பறந்து கீழே விழுந்து 80க்கு மேற்பட்ட காகங்கள் இறந்தன. அவற்றில் சிலவற்றின் உடல் உறுப்புகளை கால்நடை பராமரிப்பு துறையினர் ஆய்விற்காக எடுத்துள்ளனர். இதனால் மக்கள் மத்தியில் பறவைக்காய்ச்சல் அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.
ராமநாதபுரம் அருகே பட்டணம்காத்தான், சக்கரகோட்டை ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட கலெக்டர் அலுவலக வளாகம், சோத்துாருணி உள்ளிட்ட இடங்களில் ஏராளமான மரங்கள் உள்ளன. இங்கு பறவைவைகள் ஏராளமாக கூடுகட்டி வாழ்கின்றன. இந்நிலையில் நேற்று முன்தினமும் நேற்றும் கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே ராமேஸ்வரம் ரோட்டோரம், சோத்துாருணி ஆகிய இடங்களில் ஏராளமான காகங்கள் இறந்து கிடந்தன. அவற்றை ஊராட்சி துாய்மைப் பணியாளர்கள் அகற்றி கால்நடை பராமரிப்பு துறையினர் முன்னிலையில் குழி தோண்டி புதைத்தனர்.
இதே போல் திருப்பாலைக்குடி உள்ளிட்ட பல இடங்களிலும் காகங்கள், கோழிகள் உள்ளிட்ட பறவைகள் இறக்கும் நிலையில் அவற்றை நீர்நிலைகளில் வீசுவதால் பறவை காய்ச்சல் அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து ராமநாதபுரம் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை மண்டல இணை இயக்குநர் அரசு கூறுகையில், இறந்த காகங்கள் சிலவற்றின் உடல் உறுப்புகளை எடுத்து ஆய்வுக்கு அனுப்பியுள்ளோம். முடிவு வந்த பிறகு தான் காகங்கள் இறப்பிற்கான காரணம் தெரிய வரும். ராமநாதபுரத்தில் பறவை காய்ச்சல் இல்லை. மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என்றார்.