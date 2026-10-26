சூறாவளி: ராமேஸ்வரம் மீனவர்களுக்கு தடை

UPDATED : அக் 25, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 24, 2026 10:36 PM
ராமேஸ்வரம்:
வங்கக் கடலில் புயல் சின்னம் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளதால் இன்று (அக்.,25) முதல் ராமேஸ்வரம் பகுதி மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க மீன்வளத்துறையினர் தடை விதித்தனர்.
தென் கிழக்கு மற்றும் மத்திய வங்காள விரிகுடா கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி உள்ளது.
இது புயலாக வலுப்பெற உள்ளதாகவும், இதனால் இன்று முதல் மணிக்கு 35 முதல் 60 கி.மீ., வேகத்தில் சூறாவளி வீசக் கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்தது.
இதனால் ராமேஸ்வரம் கடல் பகுதியில் சூறாவளி வீசி கடலில் கொந்தளிப்பு ஏற்படும் என்பதால் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க சென்றால் விபரீதம் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே இன்று முதல் ராமேஸ்வரம், பாம்பன், மண்டபம் பகுதி விசைப்படகு, நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என மீன்வளத் துறையினர் தடை விதித்தனர். இதனால் 2000 படகுகள் கரையில் நிறுத்தப்பட்டு மீனவர்கள் வீடுகளில் முடங்கினர்.