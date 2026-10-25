/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ பாம்பனில் 1ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்
பாம்பனில் 1ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்
பாம்பனில் 1ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்
ADDED : செப் 29, 2026 03:21 AM
அ நிறம் | அளவு
ராமேஸ்வரம்: வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தால் ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பன் துறைமுக அலுவலகத்தில் 1ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டது.
வங்க கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாகி உள்ளதால் மியான்மர் வடக்கு, வட மேற்கிலும், வடகிழக்கு வங்காள விரிகுடா மற்றும் இதனை ஒட்டிய வங்கதேச கடற்கரையை நோக்கி நகர்ந்து செல்ல வாய்ப்பு உள்ளது என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்தது.
இந்த தொலை துார புயல் சின்னம் எச்சரிக்கையால் நேற்று பாம்பன் துறைமுகம் அலுவலகத்தில் 1ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டது.
இதனால் நேற்று மதியம் 3:30 மணி முதல் ராமேஸ்வரம், பாம்பன், தனுஷ்கோடி பகுதி மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. மேலும் மீனவர்கள் ஆழ்கடலில் மீன்பிடிக்கச் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டது.