/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/பாம்பனில் 1ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்
UPDATED : அக் 31, 2026 11:16 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:41 PM
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ராமேஸ்வரம்:
வங்கக் கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை மண்டலமாக மாறியதால் தமிழகத்தில் சூறாவளியுடன் மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்தது. இந்த தொலை துார புயல் சின்னத்தால் நேற்று மாலை பாம்பன் துறைமுக அலுவலகத்தில் 1ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டது.
இதனால் மீனவர்கள் ஆழ்கடலில் மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம். படகுகளை கடற்கரையில் பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் எனவும் மீனவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.