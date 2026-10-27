/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/பாம்பனில் 2ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்
UPDATED : அக் 27, 2026 04:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 05:36 PM
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ராமேஸ்வரம்:
வங்கக்கடலில் உருவான அர்னாப் புயலால் ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பன் துறைமுகத்தில் 2ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டது.
வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் 'அர்னாப்' புயலாக வலுப்பெற்றது. இப்புயல் ஆந்திராவை நோக்கி நகர்கிறது. இதனால் தமிழகம், ஆந்திராவில் சூறாவளிக் காற்று வீசி கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்தது. இதனால் இரு நாட்களாக ராமேஸ்வரம், பாம்பன், மண்டபத்தில் மழை பெய்கிறது.
மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது. நேற்று பாம்பன் துறைமுகத்தில் 2ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டது. கடலோரத்தில் படகுகளை பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைக்க மீனவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.