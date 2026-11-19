பரமக்குடி நகராட்சி வணிக வளாகத்தில் கடைகள் சேதம்: வியாபாரிகள், மக்கள் அச்சம்
பரமக்குடி நகராட்சி வணிக வளாகத்தில் கடைகள் சேதம்: வியாபாரிகள், மக்கள் அச்சம்
UPDATED : நவ 13, 2026 03:59 AM
ADDED : நவ 12, 2026 09:50 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடி நகராட்சி வணிக வளாகத்தில் உள்ள கடைகள் இடிந்து விழும் நிலையில் வியாபாரிகள், மக்கள் அச்சத்துடன் உள்ளனர்.
பரமக்குடியில் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட கான்கிரீட் கூரையுடன் கூடிய கடைகள் கட்டப்பட்டது. இங்கு காய்கறி, மளிகை, இறைச்சி கடைகள், டூவீலர் ஒர்க் ஷாப் என 60-க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் உள்ளது. இவற்றின் கூரைகள் பெயர்ந்து விழும் நிலையில் சுவர்களும் சேதமடைந்து ஆங்காங்கே இடிந்து விழுகிறது. மேலும் இந்த வளாகத்தில் ரேஷன் கடை செயல்படுவதால் பல நுாறு மக்கள் வந்து செல்கின்றனர்.
தொடர்ந்து வணிக வளாகங்களை சுற்றிலும் உழவர் சந்தை, சிறுவர் பூங்கா உட்பட தனியார் மருத்துவமனைகள் உள்ளிட்ட ஏராளமான குடியிருப்புகள் இருக்கிறது. இதனால் ஒவ்வொரு முறையும் வளாகத்தில் சென்று வரும் மக்கள் அச்சத்துடன் பயணிக்கின்றனர். எனவே நகராட்சி அதிகாரிகள் அப்பகுதியில் உள்ள கடைகளை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அனைத்து தரப்பினரும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.