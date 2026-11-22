இதம்பாடல் முதல் உத்தரகோசமங்கை வரை மாநில நெடுஞ்சாலை சேதம்
இதம்பாடல் முதல் உத்தரகோசமங்கை வரை மாநில நெடுஞ்சாலை சேதம்
UPDATED : நவ 21, 2026 06:54 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:50 PM
உத்தரகோசமங்கை: உத்தரகோசமங்கையில் இருந்து இதம்பாடல் செல்லும் மாநில நெடுஞ்சாலை 10 கி.மீ., உள்ளது. 2023ல் புதிதாக பராமரிப்பு பணிகள் செய்யப்பட்டு தார் ரோடு அமைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் பல இடங்களில் ரோடு சேதமடைந்தும் குண்டும் குழியுமாக மாறி வருகிறது. கிழக்கு கடற்கரை சாலைக்கு மாற்றாக இதம்பாடலில் இருந்து உத்தரகோசமங்கை செல்லக்கூடிய வகையில் மாநில நெடுஞ்சாலை அமைந்துள்ளது. இது சாயல்குடி, பரமக்குடி, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்லக்கூடிய பிரதான சாலையாகவும் உள்ளது.
சிறு பாலங்கள் மற்றும் சாலையின் பக்கவாட்டு பகுதிகள் சேதமடைந்துள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர். எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் சேதமடைந்த தார் ரோட்டை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விபத்து அதிகம் உள்ள இடங்கள் மற்றும் வளைவு பகுதிகளில் தடுப்பு கம்பிகளை பொருத்த வேண்டும் என்ன வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.