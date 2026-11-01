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சேதமடைந்த ராணி மங்கம்மாள் சாலை

சேதமடைந்த ராணி மங்கம்மாள் சாலை

UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 31, 2026 10:24 PM

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UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 31, 2026 10:24 PM

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ரெகுநாதபுரம்: திருப்புல்லாணியில் இருந்து ரெகுநாதபுரம் செல்லும் 12 கி.மீ., ராணி மங்கம்மாள் சாலையில் குறிப்பிட்ட இடங்களில் சேதமடைந்துள்ளது.

தற்போது சாலையின் இரு புறங்களிலும் சீமைக் கருவேல மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந் துள்ளது.

நைனாமரைக்கானில் இருந்து ரெகுநாதபுரம் செல்லும் ராணி மங்கம்மாள் சாலையின் நடுவே சேதமடைந்த பள்ளங்களை சரி செய்யக்கூட மனமில்லாத நிலையில் நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் உள்ளனர்.

எனவே ராமநாதபுரம் மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள் குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

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