/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/அரசு பஸ் கண்ணாடியை சேதப்படுத்தியவர் கைது
ADDED : நவ 07, 2026 03:39 PM
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ரெகுநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அருகே டவுன் பஸ் கண்ணாடியை உடைத்தவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ராமநாதபுரம் அரண்மனையில் இருந்து பெரியபட்டினத்திற்கு 4ம் நம்பர் டவுன் பஸ் இயக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் இன்று (நவ.,7) காலை 10:00 மணிக்கு ரெகுநாதபுரம் பாண்டியன் நகர் பஸ்ஸ்டாப் அருகே சென்ற போது வழிமறித்த அதே பகுதியைச் சேர்ந்த அரவிந்த் 22, டிரைவரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். அப்போது முன்பக்க கண்ணாடி மற்றும் கதவு கண்ணாடியை உடைத்து சேதப்படுத்தினார்.
சேத மதிப்பு ரூ. 20 ஆயிரம். இதுகுறித்து டிரைவர் தங்கவேலு 40, அளித்த புகாரில் திருப்புல்லாணி போலீசார் அரவிந்தை கைது செய்தனர்.