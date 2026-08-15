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ராமேஸ்வரம் ரோட்டில் பள்ளம்: வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஆபத்து

ராமேஸ்வரம் ரோட்டில் பள்ளம்: வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஆபத்து

UPDATED : ஆக 13, 2026 07:33 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 07:24 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 07:33 PM ADDED : ஆக 13, 2026 07:24 PM

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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அருகே வழுதுாரில் ராமேஸ்வரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 4 வழிச்சாலை பணியின் போது ஏற்பட்ட பள்ளத்தால் வாகன ஓட்டிகளுக்கு விபத்து அபாயம் உள்ளது. வாலாந்தரவை ஊராட்சி வழுதுார் அருளொளி நகர் ராமேஸ்வரம் நெடுஞ்சாலையில் நான்கு வழிச் சாலை விரிவாக்கப் பணிகள் நடக்கிறது. அதில் குழாய் பதிக்க பள்ளம் தோண்டி முறையாக மூடப்படாததால் ஜல்லிக்கற்கள் பரவி கிடக்கிறது. இதனால் கனரக வாகனங்கள் மற்றும் சிறு வாகனங்கள் செல்லும் போது ஜல்லி கற்கள் பெயர்ந்து விபத்துகள் நடக்கிறது.

இது தொடர்பாக புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை இல்லை. இரவில் பெரிய அளவில் வாகன விபத்துகள் நடக்கம் அபாயம் உள்ளதால் உடனடியாக பள்ளத்தை சீரமைத்து ஜல்லிகற்களை அகற்ற நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தினர். --

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