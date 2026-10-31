எமனேஸ்வரம் சர்வீஸ் ரோட்டில் ஆபத்தான பள்ளத்தால் அச்சம்: வீடுகளுக்கு செல்ல முடியாமல் தவிப்பு
எமனேஸ்வரம் சர்வீஸ் ரோட்டில் ஆபத்தான பள்ளத்தால் அச்சம்: வீடுகளுக்கு செல்ல முடியாமல் தவிப்பு
UPDATED : அக் 31, 2026 11:17 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:16 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடி நகராட்சி எமனேஸ்வரம் வைகை ஆறு சர்வீஸ் ரோட்டோரம் வாறுகால் பள்ளம் தோண்டப்பட்ட நிலையில் மக்கள் ஆபத்தான பயணம் செய்கின்றனர்.
பரமக்குடி, எமனேஸ்வரம் வைகை ஆறு சர்வீஸ் ரோட்டோரம் கழிவு நீர் குழாய் பதிக்கும் பணிகள் நடக்கிறது. தொடர்ந்து ஆற்றில் கழிவு நீர் கலக்காத வகையில் ஆங்காங்கே பெரிய அளவிலான ஜம்ப் கட்டப்பட்டுள்ளது. எமனேஸ்வரம் ஆஞ்சநேயர் கோயில் பின்புறம் ஏராளமான குடியிருப்புகள் உள்ளன. இவர்கள் சர்வீஸ் ரோட்டின் வழியாக உள்ளே செல்ல முடியும்.
இந்நிலையில் வாறுகால் கழிவுநீர் பாதையை சீர் செய்யும் நோக்கில் மக்கள் நடக்கும் பாதையில் இருந்த பாலம் உடைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஆபத்தான நிலையில் குடியிருப்புகளை நோக்கி செல்கின்றனர். இதே போல் ரோட்டில் செல்லும் வாகனங்கள் பள்ளங்களில் கவிழும் நிலையில் ஆபத்து காத்திருக்கிறது. ஆகவே துறை அதிகாரிகள் இதனை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.