ரோட்டில் ஆபத்தான நிலையில் பள்ளத்தால் விபத்து அபாயம்
ரோட்டில் ஆபத்தான நிலையில் பள்ளத்தால் விபத்து அபாயம்
UPDATED : நவ 20, 2026 04:40 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:40 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் கமுதி ரோடு பேரூராட்சி அலுவலகம் அருகே ரோட்டில் பள்ளத்தால் விபத்து அபாயம் உள்ளது.
முதுகுளத்துார் பேரூராட்சி பகுதிகளில் வீடுகளின் கழிவுநீர் செல்வதற்காக கால்வாய் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கால்வாயில் கழிவு நீர் செல்வதற்காக கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குழாய் பதிக்கப்பட்டு கழிவுநீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் முதுகுளத்துாரில் இருந்து கமுதி செல்லும் ரோடு பேரூராட்சி அலுவலகம் அருகே ரோட்டில் பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால் இரவு நேரத்தில் பள்ளம் இருப்பது தெரியாமல் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது. எதிரே வரும் வாகனத்திற்கு வழிவிட்டு செல்லும் போது விபத்து ஏற்படும் நிலை உள்ளது. இந்நிலையில் பள்ளத்தில் ஆபத்தான நிலையில் கம்புகளை ஊன்றி வைத்துள்ளனர். எனவே அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.