புறவழிச்சாலை ரவுண்டானா இருள் சூழ்ந்துள்ளதால் விபத்து அபாயம்
புறவழிச்சாலை ரவுண்டானா இருள் சூழ்ந்துள்ளதால் விபத்து அபாயம்
UPDATED : நவ 14, 2026 07:03 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:00 PM
கமுதி: கமுதி அருகே புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள புறவழிச்சாலை உயர் கோபுர மின்விளக்கு வசதி இல்லாததால் இருள் சூழ்ந்துள்ளதால் விபத்து அபாயம் உள்ளது.
கமுதி பஜார் பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசலால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்பட்டு வந்தனர். கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முதுகுளத்துார் -கமுதி ரோடு கோட்டைமேடு அருகே துவங்கி பார்த்திபனுார், அருப்புக்கோட்டை ரோட்டில் புதிதாக புறவழிச்சாலை அமைக்கப்பட்டு மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. இந்நிலையில் கமுதியில் இருந்து சாயல்குடி, அருப்புக்கோட்டை, முதுகுளத்துார் செல்லும் இடங்களில் புறவழிச்சாலை ரவுண்டானா உள்ளது.
இரவு நேரத்தில் ரவுண்டானா பகுதிகளில் உயர்கோபுர மின்விளக்கு இல்லாமல் இருள் சூழ்ந்துள்ளதால் மக்கள் அச்சப்படுகின்றனர். வாகனங்கள் செல்வது தெரியாமல் அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுகிறது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சப்படுகின்றனர். ஏதாவது அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன் புறவழிச்சாலை ரவுண்டானாவில் உயர்கோபுர மின்விளக்கு அமைக்க வேண்டும் என்று வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.