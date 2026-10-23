மன்னார் வளைகுடா கடற்கரையில் சேகரிக்கும் கடல் கிளிஞ்சல்கள்: பயன்பாடுகளோ ஏராளம்
மன்னார் வளைகுடா கடற்கரையில் சேகரிக்கும் கடல் கிளிஞ்சல்கள்: பயன்பாடுகளோ ஏராளம்
UPDATED : அக் 20, 2026 05:48 AM
ADDED : அக் 19, 2026 04:12 PM
சாயல்குடி: கடல் கிளிஞ்சல் எனப்படுபவை கடலில் வாழும் மெல்லுடலிகள் எனப்படும் நத்தை, சிப்பி போன்ற உயிரினங்களின் கடினமான பாதுகாப்பு வெளிக்கவசம். உயிரினம் இறந்த பிறகு இந்த கவசங்கள் பேரலைகளின் தாக்கத்தால் கரைப்பகுதியில் ஒதுங்குகின்றன. குறிப்பாக மன்னார் வளைகுடா கடலோரப் பகுதிகளில் அதிகளவு கிளிஞ்சல்கள் எனப்படும் சிப்பிகள் காணப்படுகின்றன.
இவை கால்சியம் கார்பனேட் என்ற தாது பொருட்களால் ஆனது. கடலில் உள்ள உயிரினங்கள் தங்கள் உடலில் இருந்து சுரக்கும் தாதுக்களை கொண்டு இந்த ஓடுகளை தாங்களே உருவாக்கிக் கொள்கின்றன. இவற்றில் ஒற்றை ஓடுகளான சங்கு, கடல் நத்தை போன்றவை உள்ளன. சிப்பி, ஆழி போன்றவை இரண்டு ஓடுகள் இணைந்தது போல் இருக்கும்.
பயன்கள் : சுண்ணாம்பு உற்பத்திக்கு கிளிஞ்சல்களை சுட்டு தரமான சுண்ணாம்புகள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது. மாலைகள், வீட்டு தோரணங்கள், அலங்கார பொருட்கள், விளையாட்டு சாமான்கள் மற்றும் பல்வேறு கலைநயம் மிக்கப்பொருட்கள் இவற்றின் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது.
சிலவகை சிப்பிகளுக்குள் துாசி அல்லது ஒட்டுண்ணி புகும் போது அதை சுற்றி சிப்பி சுரக்கும் திரவமே நாளடைவில் இயற்கையான முத்தாக மாறுகிறது. கிளிஞ்சல் பொடி கோழிகளுக்கு தேவையான கால்சியம் சத்தை வழங்குவதால், தீவனத்திலும் இவை கலக்கப்படுகிறது.
மன்னார் வளைகுடா கடல்வாழ் உயிரின மண்டலத்தில் கடல் புல்வெளிகளும் பவளப்பாறைகளும் அதிகமாக இருப்பதால் மெல்லுடலிகள் அதிகளவு வாழ்கின்றன. சுண்ணாம்பு தயாரிக்கப்பட்டு வீடுகளுக்கு வெள்ளையடிக்க பயன்பட்டது. தற்போது தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுவது குறைந்துள்ளது.
பாறைகளில் இருந்து எடுக்கப்படும் சுண்ணாம்பை விட கிளிஞ்சல்கள் இருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படும் சுண்ணாம்பு நச்சுத்தன்மையற்றதாகவும் மென்மையாகவும் கருதப்படுவதால் வெற்றிலை பாக்குடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பனை மரத்திலிருந்து சொட்டும் பாளைநீர் இயல்பாகவே விரைவில் ஆல்கஹாலாக மாறி கள்ளாக மாறிவிடும்.
சுண்ணாம்பில் உள்ள காரத்தன்மை பாக்டீரியா மற்றும் ஈஸ்ட் நொதித்தலை தடுத்து அதை புளிக்க விடாமல் இனிப்பான பதநீராக தக்க வைக்கிறது. பதநீரில் சுண்ணாம்பு சேர்க்கப்படுவதால் கால்சியம் மற்றும் தாது உப்புகளும், எலும்புகள் வலுப்பெற பெரிதும் உதவுகிறது. பல்வேறு சிறப்புகளைப் பெற்ற கிளிஞ்சல்கள் இயற்கையாக கரை ஒதுங்கினாலும் அவற்றின் பலன்கள் மிகுதியாகவே இருக்கிறது.